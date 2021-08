Vrachtwagen met 10 ton hooi kantelt in Groesbeek

Auto pand weer uitgereden na mislukte parkeerac­tie: toch geen asbest vrij gekomen in Groesbeek

14 augustus GROESBEEK - Een bergingsbedrijf heeft vrijdagavond de auto, die eerder die dag een winkel/kantoorpand in Groesbeek in was gereden er weer uitgereden. De auto was zwaar beschadigd, maar kon nog wel rijden.