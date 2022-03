Vrees voor lage opkomst? In Rijk van Nijmegen nu al drukker dan bij verkiezingen van vorig jaar

RIJK VAN NIJMEGEN - Officieel is 16 maart de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Toch zijn diverse stembureaus nu al open. Opvallend: de opkomst van ‘vroegstemmers’ in de regio lijkt hoger dan tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar.

Oorlog in Oekraïne. Stijgende energieprijzen. En al met al nog minder aandacht voor de lokale politiek. Diverse deskundigen maakten zich de voorbije tijd zorgen: zou de opkomst bij de toch al niet zo populaire gemeenteraadsverkiezingen dit jaar nog lager zijn dan normaal?

Niet als we de eerste berichten uit de stembureaus mogen geloven. Net als bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 is het wederom mogelijk om vervroegd te stemmen. Al vanaf maandag - twee dagen voor de echte verkiezingsdag - zijn diverse stemlokalen geopend. En daar lijken kiezers in het Rijk van Nijmegen meer gebruik van te maken dan twaalf maanden geleden.

‘Drukker dan vorig jaar’

Kijk naar de gemeente Mook en Middelaar. Daar waren maandagmiddag al zo'n 300 kiezers naar het vervroegd geopende stembureau in ‘t Môks Café getrokken. ,,Drukker dan vorig jaar bij het vroegstemmen”, weet Willie Liebers, projectleider verkiezingen in Mook en Middelaar.

Diezelfde conclusie is te trekken in omliggende gemeentes. Zo hadden in Berg en Dal maandag om 17.00 al 968 mensen het rode potlood gebruikt. Dik 250 kiezers meer dan op dag 1 van de landelijke verkiezingen vorig jaar. Al konden vroegstemmers in tegenstelling tot toen nu niet alleen in Groesbeek (gemeentehuis) en Millingen (sporthal), maar ook in Ooij (dorpshuis De Sprong) terecht.

De gemeente Heumen noteert qua vroeg-stem-opkomst ook een kleine plus. Zowel in cultureel centrum Maldensteijn (566 tegenover 516 vorig jaar) als in het Verenigingsgebouw van Overasselt (170 om 161) waren maandag om 17.00 uur al iets meer stemmers geweest dan op hetzelfde moment bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.

Hoogmis

Vooruitlopend op de hoogmis van de democratie woensdag, gaan de vroegstembureaus in de regio ook dinsdag weer open. In Mook en Middelaar verhuist de stembus van 't Moks Café naar gemeenschapshuis De Wieken in Molenhoek.