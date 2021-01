Vrees voor nachtelijke fietsers op MTB-route in Groesbeeks bos

Hobby

,,Er leven hier meer dan 60 beschermde diersoorten", aldus Dirkmaat. ,,Als we elders kijken, bijvoorbeeld op de Holterberg, dan zien we daar dat per jaar 100 zeldzame zandhagedissen worden dood gereden door mountainbikers. En op de Veluwe is een nieuwe hobby, 's nacht mountainbiken door de bossen, in zwang. Dat zullen ze binnenkort hier ook willen gaan doen."

Hij kraakte ook het natuuronderzoek dat naar de flora en fauna in dit gebied is gedaan. ,,Dat is een quickscan gedaan, maar dat is geen uitgebreid onderzoek. Als een dier vooral twee maanden in de zomer actief is, zoals het vliegend hert, en je bent er dan niet, dan mis je hem. Bovendien: het bureau dat de quickscan deed, Fopma NatuurAdvies, is bij alle mountainbikeroutes in Nederland betrokken en denkt altijd erg met de mountainbikers mee. Die leveren volgens Fopma nooit problemen op in tegenstelling tot bijvoorbeeld ruiters."