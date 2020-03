Vrienden leggen bloemen bij weiland voor 23-jarige Rinardo die omkwam bij ongeluk

Kalorama: geen nieuwe besmettin­gen, wel helemaal op slot

17 maart BEEK / NIJMEGEN - Het verpleeghuis Kalorama, met vestigingen in Beek en Nijmegen, gaat helemaal op slot voor bezoek. Uitzondering wordt gemaakt voor bezoek aan terminale patiënten, bijvoorbeeld in het hospice Bethlehem in Nijmegen, onderdeel van Kalorama. Dat is in overleg nog mogelijk.