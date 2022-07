Vriendengroep rouwt om dood van hun ‘superheld zonder cape’ Niels (20) uit Beek: ‘Zijn lach was aanstekelijk’

Enkele dagen na het ongeluk is de verslagenheid in het dorp nog groot. Vanzelfsprekend ook bij de vriendengroep van Niels. In het ouderlijk huis van een van de jongens is de groep maandagmiddag samengekomen. Om elkaar te steunen. En om herinneringen op te halen aan hun geliefde vriend.



,,Het besef is er nog niet”, vertelt Joost (20). ,,Het voelt gewoon alsof hij er komende vrijdag weer bij is in de kroeg.” Een zucht. ,,Maar dat is niet zo. Het is zo gek. Niels was een belangrijke... Nee. Dé belangrijkste schakel in onze groep. Die is nu weggevallen.”