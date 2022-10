Vrijheidsmuseum in Groesbeek wint internationale architectuurprijs

Het museumgebouw werd drie jaar geleden geopend en heeft de vorm van een enorme parachute, die symbool staat voor de parachutisten die de regio in 1944 bevrijdden. De ‘parachute’ is een zogenoemde Shaded Dome, een door luchtdruk gedragen hal van staalkabels en hightech doek. De constructie en technologie zorgen ervoor dat het museum veel minder energie nodig heeft in vergelijking met andere bestaande tenten. Binnen is er een 2400 vierkante meter ruimte die volledig vrij in te delen is.