Vrouw (18) met baby uit Groesbeek spoorloos, politie maakt zich zorgen

Gemeente trekt opnieuw portemon­nee: 80.000 euro steun voor Vrijheids­mu­se­um

GROESBEEK - Het Vrijheidsmuseum in Groesbeek krijgt opnieuw 80 mille steun van de gemeente Berg en Dal. Opnieuw, want ook vorig jaar al schoot de gemeente het museum te hulp nadat een groot deel van de inkomsten door corona in het seizoen 2020/2021 wegvielen.

8 februari