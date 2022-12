Vrouw (18) uit Millingen overleed niet door drugsgebruik op hardstylefestival in Haaren

Hoogleraar schuift aan bij geheime vergade­ring gemeente­raad Berg en Dal

GROESBEEK - De gemeenteraad van Berg en Dal heeft donderdagavond in het geheim vergaderd in het gemeentehuis. De vergadering werd voorgezeten door Hans Peters (burgemeester Mark Slinkman is met ziekteverlof). Naast hem zat de Nijmeegse hoogleraar Hansko Broeksteeg.

9 december