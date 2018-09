Vrouw (65) overvallen in haar eigen huis, straat Groesbeek 'vaker doelwit inbrekers'

In de nacht van vrijdag op zaterdag is enkele huizen verder ingebroken tijdens afwezigheid van de bewoners. Daar werd aan de achterzijde een deur geforceerd om de woning binnen te komen waarna het hele huis is doorzocht.

Alleen thuis

De bewoonster was erg van streek en werd door de buren opgevangen. Het slachtoffer is niet gewond geraakt. Momenteel is niet bekend of er iets is ontvreemd. De technische recherche is gealarmeerd om ter plaatsen een onderzoek in te stellen evenals een honden begeleider om eventuele sporen veilig te stellen.