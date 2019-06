Vrouw belandt met wagen op de kop op fietspad in Erlecom

De automobiliste raakte niet gewond door het ongeval, dat rond 17.15 uur ontstond. Volgens de politie was ze de macht over het stuur kwijtgeraakt. Politieagenten hebben haar thuisgebracht.



De vrouw heeft geluk gehad. Ze is met haar auto precies tussen twee bomen doorgereden van de dijk af. Daar reed op dat moment geen fietser. Op dat stuk van dijk is de toegestane snelheid 60 km/u. De auto liep schade op en wordt afgesleept door een bergingsbedrijf.