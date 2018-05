Groesbeekse bekent op grote schaal vervalsen tickets

De Treffers JO15-1 kampioen van de Hoofdklas­se

30 april GROESBEEK – De TreffersJO15-1 is kampioen geworden in de hoofdklasse. In de wedstrijd tegen de laatst overgebleven concurrent VIOD uit Doetinchem werd duidelijk wie de terechte kampioen is, einduitslag 5-0.