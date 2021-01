Vrouw gewond doordat automobilist haar aanrijdt op zebrapad in Groesbeek

Het plan was er, maar groep 8 mag toch niet gewoon naar school in Millingen

6 januari MILLINGEN - Vijftig groep 8-leerlingen van de Martinusschool in Millingen gaan vandaag toch niet naar school. Alles was in gereedheid gebracht om ze voortaan elke ochtend op school te ontvangen, maar in de loop van gistermiddag werd duidelijk dat het vanwege de lockdown verboden is.