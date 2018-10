Vrouw graait in kassa van supermarkt Groesbeek, jonge caissière van streek

'Voetbal is Oorlog' trekt bijna 260.000 tv-kij­kers en is te zien bij Filmhuis O42

2 oktober GROESBEEK - 259.000 mensen hebben zaterdagavond op NPO 2 de documentaire Voetbal is Oorlog gezien over de lijdensweg van de Groesbeekse voetbalclub Achilles'29 in de eerste divisie.