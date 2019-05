Vrouw uit Arnhem met ernstige bloeding naar ziekenhuis na hondenbeet in Groesbeek

Voorlopig geen 2000 geiten in stallen Millingen

10 mei MILLINGEN - Er komen voorlopig geen geiten in de lege varkensstallen van veehouder Jan Scholtens in Millingen. De vergunning van de gemeente om de varkenshouderij aan de Zeelandsestraat om te zetten in een geitenhouderij is onlangs door de rechtbank vernietigd vanwege een procedurefout. Een deel van de procedures moet nu over.