De Duitse regering kwam in Berlijn niet verder dan een ‘aanbeveling’ om dit jaar geen vuurwerk af te steken. Vuurwerkshows - waar mensen op af komen - zijn wel verboden, maar het afsteken van vuurwerk door particulieren dus niet. Overigens speelt het probleem in Duitsland minder, omdat daar verhoudingsgewijs veel minder vuurwerk wordt afgestoken dan in Nederland.

Vuurwerkhandelaar André Bax uit Elst heeft elk jaar in het Duitse grensplaatsje Wyler een verkooppunt. Veel mensen uit de regio Nijmegen gaan naar Wyler of naar Kranenburg (Aldi) om vuurwerk in te slaan. Bax: ,,Wij verkopen goedgekeurd vuurwerk. Het is legaal vuurwerk, ook in Nederland. Verkoop in Duitsland is toegestaan. Wij gaan dus verkopen.”