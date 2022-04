VVLK Leuth huldigt maar liefst 20 jubilarissen tijdens jubileumweekend

Wandelge­meen­te Berg en Dal: elk dorp zijn eigen ommetje

Elk dorp van de gemeente Berg en Dal heeft zijn eigen ommetje, nu Leuth ook een wandelroute heeft geopend. Het parcours van 6,5 kilometer start op het Kerkplein en loopt via de Zeelandsestraat over voornamelijk onverharde wegen in de landerijen rond het dorp.

5 april