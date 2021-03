Waarschuwing voor vrouw in bijstand die auto kocht met geld schoonouders

Klachten over ‘buiten feestend publiek’ bij Villa Mooi Nederland in Beek

11:30 BEEK - Omwonenden van Villa Mooi Nederland aan de Van der Veurweg in Beek - met uitzicht op de Rijksstraatweg - klagen over geluidsoverlast. Die wordt, aldus de buurt, zomers veroorzaakt door ‘buiten feestend publiek met een karaoke-installatie tot soms zelfs vier uur in de ochtend.’