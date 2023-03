Wapens en auto in beslag benomen bij politieactie op de grens bij Beek en Wyler

Automaatje zoekt vrijwilli­ge taxichauf­feurs voor minder mobiele dorpsgeno­ten

In Berg en Dal hebben ze de Toektoek; in Millingen, Kekerdom en Leuth vervoert het SWOM-busje mensen die slecht ter been zijn als ze ergens naartoe willen. In Ooij, Persingen en Erlecom doet de klussendienst dat. Maar in de andere Berg en Dalse kernen Beek, Ubbergen, Groesbeek, De Horst , Breedeweg en Heilig Landstichting bestaat zoiets nog niet.