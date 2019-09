‘Wasbeer voor het eerst in Groesbeek gespot’

GROESBEEK - Ze zag iets in de boom bewegen bij haar huis aan de Kranenburgsestraat in Groesbeek. ,,Ik dacht eerst aan de poes van de buren", zegt Quinlan Vaasen. ,,Maar ik zag wel een erg grote staart. Ik heb mijn camera gepakt, ingezoomd en zag hem zitten: een wasbeer.”

Ze woont vlakbij uitgaanscentrum De Linde. ,,Bij een vrij grote groenstrook.” Waar het dier zich wel op zijn gemak leek te voelen. ,,Ik ontdekte hem om vijf uur ’s zondagmiddag. ’s Avonds om negen uur zat hij er nog steeds. Ik heb een zaklamp gepakt om het te controleren.” Maandagmorgen was het beestje verdwenen.

Dat ze de wasbeer zag, noemt ze ‘komisch’. En puur toeval. Dat laatste klopt wel. Volgens natuurkenner Henk Eikholt is het, voor zo ver hij weet, de eerste keer dat er een wasbeer in Groesbeek is gespot. Hij maakt het radioprogramma Kiek Dor (lokale omroep Berg en Dal) waar waarnemingen van luisteraars worden besproken. ,,Het dier is voor het eerst in Groesbeek gesignaleerd", zegt hij.

Als huisdier gehouden

Het is een leuk beestje om te zien. ,,Maar het is een invasieve soort, ze horen hier niet thuis. In principe moet erop worden gejaagd. De dieren komen oorspronkelijk uit Noord-Amerika. Ze zijn ooit op Amerikaanse militaire bases in Duitsland als huisdier gehouden. Een aantal is ontsnapt. En dan kan het wat voortplanting betreft snel gaan.”

Zo snel dat in bijvoorbeeld Limburg al geen sprake meer is van incidentele waarnemingen. Naar schatting leven er zo’n honderd wasberen. Ook in Brabant is het dier bezig aan een opmars. In Gelderland leefden er vorig jaar naar schatting tussen de tien en twintig wasberen.

Bedreiging

De wasbeer vormt in Limburg zeker al een bedreiging voor de inheemse diersoorten. ,,Het is een vijand van de das, wezel en de egel.” De wasbeer is een alleseter en verstoort volgens Eikholt ‘de voedselwet'. Alles wat het dier eet, kunnen de dieren die hier wel thuis horen, niet meer eten.