Wat doet bus van ‘s werelds beste wielerploeg in een boomgaard bij Leuth?

Angst voor hoge kosten weerhoudt arbeidsmi­gran­ten van coronatest: ‘Ze proberen controles te mijden’

7:06 HETEREN/ WEHL - Onder arbeidsmigranten die in Nederland werken en in Duitsland wonen, heerst veel onduidelijkheid over de verplichte coronatest bij de grens. Uit angst voor hoge kosten laten sommige arbeidsmigranten zich helemaal niet testen.