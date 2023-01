Wat is de kerk van Breedeweg waard als je er een dorpshuis van wilt maken?

Eerste drie kerken al in een half jaar dicht, maar pastoor noemt bericht daarover ‘prematuur’

HENGELO - De katholieke kerken in Olburgen, Vierakker en Borculo zijn de eerste van negen kerken in de parochie Twaalf Apostelen die sluiten. Na 1 januari 2023 worden in de drie kerken geen weekendvieringen meer gehouden.

18 mei