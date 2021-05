Fikse stijging aantal klachten over discriminatie: ook over nepdoven­tolk tijdens persconfe­ren­tie

11 mei GROESBEEK - Er zijn in 2020 in de gemeente Berg en Dal 21 klachten ingediend over discriminatie. In 2019 waren dat er dertien, dus er is sprake van een fikse stijging. De meeste klachten (elf) betroffen rassendiscriminatie. Ook over het optreden van ‘doventolk’ Rob van Elst kwam een klacht binnen.