Weer lekker dicht bij elkaar op de ‘coronaknuffelbank’ op het schoolplein

Mondkapjesbank

School en kunstenaar gingen niet over één nacht ijs, bewijst een tentoonstelling vol tekeningen, kleiwerkjes en (strip)verhalen die nu in de aula staat opgesteld. Van ouders die opgelucht waren dat de periode van thuis ploeteren en werken achter de rug was, van leerkrachten die merkten dat ze boven zichzelf konden uitstijgen, tot kinderen die een bank tekenden in de vorm van een mondkapje, of blij melden dat ze in coronatijd toch mooi een nieuwe hond kregen en tractor leerden rijden.