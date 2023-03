Weer lichtjesoptocht door verduisterd centrum van Groesbeek

Voorgaande jaren kwamen er duizenden mensen op af. In 2019 deden er - het was de 16e verlichte optocht - ruim 80 praalwagens en loopgroepen mee. De deelnemers kwamen uit deze regio, uit de Betuwe, Brabant en Maas en Waal maar ook uit Duitsland (Kranenburg, Xanten, Uedem).

Opgeven met praalwagen, prinsenwagen, of als loopgroep kan tot woensdag 15 maart via de button inschrijven op www.vho-groesbeek.nl. De route is ongewijzigd. Het aansluitende halfvastenspektakel met o.a. prijsuitreiking (tegen middernacht) vindt plaats in De Mallemolen aan de Kloosterstraat in Groesbeek. Kijk voor meer info op de site of bel 06 53707444.