Wéér tien woningen erbij in Ooij: vanaf volgend jaar huizen in monumentale schuur aan Kerkdijk

video Mart Hoogkamer tóch naar De Linde: niet om te zingen maar voor foto's

30 augustus GROESBEEK - De bekende zanger Mart Hoogkamer komt tijdens de Groesbeekse kermis tóch naar De Linde. Niet om te zingen - want dat mag niet van de gemeente - maar om er op de foto te gaan met fans. Zaterdag is Mart, die momenteel hoge ogen gooit met zijn zomerhit ‘Ik ga zwemmen’, in het Groesbeekse uitgaanscentrum aanwezig voor selfie's.