Werk aan Groesbeekse kerk ligt stil tot juni 2022, steigers worden weer afgebroken

Ode aan bode Stef van de Poll die 40 jaar gemeente­raad Berg en Dal bijstond

2 oktober GROESBEEK – Bode Stef van de Poll is in april met pensioen gegaan na bijna 40 jaar in dienst te zijn geweest van de gemeente Groesbeek en later Berg en Dal. De gemeenteraad van Berg en Dal wilde dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Van de Poll zorgde er als bode altijd voor dat thee en koffie klaar stonden en dat de voorbereidingen voor de live uitzendingen waren getroffen.