Werk van Doro Krol straks levensgroot bij Oortjeshekken

De Telpost is van Rijkswaterstaat. Tot 2007 werd vanaf hier de scheepvaart in de gaten gehouden, maar daar kwamen moderne technieken voor in de plaats. Sindsdien beheert Kunst in Millingen de Telpost: kunstenaars en schrijvers mogen er om beurten hun intrek in nemen om zich door de bijzondere omgeving, daar waar Rijn en Waal ieder huns weegs gaan, te laten inspireren.

Een droom is in vervulling gegaan

Twee jaar

Doro Krol, een aantal jaren geleden ook nachtburgemeester van Nijmegen, was afgelopen week aan de beurt. ,,Ik was al een aantal jaren de Waal en de natuur eromheen aan het schilderen. Op een gegeven ogenblik zei iemand: 'Jij moet naar de Telpost'. Ik heb me aangemeld maar moest vervolgens wel twee jaar wachten op mijn beurt. Maar: een droom is uitgekomen.”



Behalve de schilderijen maakte Krol ook een kunstwerk waarbij de de Waal liet meehelpen. Ze liet de rivier over stukjes papier stromen; het vocht liet afdrukken achter, die door Krol verder ingevuld werden.



Tijdens het Oeverfestival in september ‘bespelen’ ruim 200 artiesten de oevers aan beide kanten van de rivier. Op 33 locaties nemen 50 kunstenaars, veelal uit de regio, de bezoekers mee op ontdekkingstocht. Drie dagen muziek, theater, dans, kunst en eten en drinken.