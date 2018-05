Wie breed wil zijn, moet honger lijden

Start nieuwe school Berg en Dal loopt maanden vertraging op

8:23 GROESBEEK - De nieuwe zogenoemde adaptieve basisschool in Berg en Dal kan niet per 1 augustus 2018 van start, zoals de bedoeling was. Initiatiefnemers Isa Claassens en Michelle Veugelers uit Nijmegen mikken nu op 2019. ,,Ergens tussen januari en juni’’, zegt Veugelers.