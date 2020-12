Wie is het snelst: de mountainbiker, BMX’er of de baanwielrenner?

Parkeerga­ra­ge Groesbeek deels dicht wegens werkzaamhe­den: verkeer heeft geen idee en rijdt zich klem

19 november GROESBEEK – De parkeergarage onder winkelcentrum Bellevue in het centrum van Groesbeek is momenteel gedeeltelijk dicht. Omdat dat op de weg niet staat aangegeven draaien veel automobilisten gewoon de afslag naar de garage in om vervolgens vast te lopen. De garage is dicht wegens werkzaamheden.