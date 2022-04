Wielrenner belandt in sloot door botsing met auto in Groesbeek

COLUMN OPSNIJDER Hoera, we mogen weer op vakantie: maar waar zullen we nu naartoe?

De wereld ligt weer open na twee beperkte coronajaren. Eindelijk, eindelijk kunnen we weer in vrijwel de hele wereld op vakantie. Het gedwongen thuisblijven opende wel nieuwe horizonnen dichtbij. Wandelen in de eigen natuur van de regio Nijmegen of met de fiets een rondje bij de buren aan de overkant van de rivier in de Liemers en de Achterhoek. Hoe mooi is het daar!

