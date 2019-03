Wielrenner geschept door auto bij Groesbeek

Biberius brouwt Groesbeeks biertje nu op ‘het balkon’

10:27 GROESBEEK - De kop is er af. Of misschien beter gezegd: de dop is er af. Zaterdag hielden de mannen van microbrouwerij Biberius hun eerste proeverij, een soort aanloopje naar de officiële opening op zondag 14 april.