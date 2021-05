Wielrenner gewond bij botsing met motor in Groesbeek

Projectont­wik­ke­laar onderzoekt woningbouw bij De Linde

22 mei GROESBEEK - Projectontwikkelaar Marcel Vermeer van Green Living Investments BV uit Arnhem wil gaan kijken of het mogelijk is woningen of appartementen te bouwen op het terrein van partycentrum De Linde aan de Cranenburgsestraat in Groesbeek.