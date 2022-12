Wilde zwijnen wroeten trainingsveld Germania om

De schade werd op tweede kerstdag ontdekt. Het gehele trainingsveld is door de dieren omgewoeld.



Als je het ziet krijg je de tranen in je ogen, zegt bestuurslid Kees Heijmans van de Stichting Sportpark Noord. Op dinsdag 27 december komt een hovenier de schade opnemen. Vrijwilligers gaan dan aan de slag om te kijken of ze (een deel van) de schade kunnen herstellen.