Wildernisvlees uit Gelderse Poort: geliefd omdat je weet wat je eet

Berg en Dal: bezuini­ging bieb van de baan

16:28 GROESBEEK - De bezuiniging op de bibliotheek in de gemeente Berg en Dal is van de baan. Die bieb zou het in 2019 met 50 mille minder moeten doen, na een eerdere korting van 50 mille twee jaar geleden. Maar de gemeenteraad heeft daar een streep door gezet. Een motie van VVD daartoe kreeg royale steun.