Windvlaag vernielt podiumtent Groesbeek, evenementen op losse schroeven

Deel kerstmarkt Groesbeek vanwege windvlagen afgelast

17:03 GROESBEEK – De kerstmarkt die dit weekend zou worden gehouden in het centrum van Groesbeek is deels afgelast: in het winkelcentrum Bellevue in het hart van Groesbeek. De kerstmarkt in de Kerkstraat eveneens in het centrum van Groesbeek is wel gewoon doorgegaan.