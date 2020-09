Winkelpand gaat in vlammen op in Millingen aan de Rijn

Rond 02.30 uur werd de brandweer gealarmeerd. Al snel werd er opgeschaald naar een grote brand en werd ook assistentie gevraagd bij de Duitse collega’s van de brandweer. Ter plaatse stond de winkel al volledig in de vlammen en was er weinig meer te redden.

De brandweerlieden hebben het vuur na de nodige tijd wel weten te blussen. Van het gebouw is vrijwel niets meer van over. Onduidelijk is hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Of dit nog achterhaald kan worden, is nog maar de vraag.