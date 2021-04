‘Winkelwagenvandalen’ slaan toe in Groesbeek: winkelwagen op abri en verkeersbord gegooid

Kandinsky en Dominicus College praten in het geheim over fusie, mogelijk per 2022-2023

24 maart NIJMEGEN - Het Kandinsky College Nijmegen en het Dominicus College voeren sinds enkele maanden in het geheim gesprekken over een fusie. De kans is groot dat de schoollocatie van het Dominicus College, aan de Energieweg, helemaal verdwijnt. Alle leerlingen krijgen dan alleen nog les op de locatie van het Kandinsky College aan de Malderburchtstraat in Nijmegen.