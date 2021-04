Wordt Groesbeeks politiebureau een monument? Dan kan de gemeente rekenen op een fikse schadeclaim

Jan de Vaan uit Beek, de eigenaar van het pand, schat de schade op ettelijke tonnen. ,,We zijn vier jaar bezig geweest, hebben alles gedaan wat de gemeente en de buurt vroegen. We hebben ons plan vier keer aangepast. De ambtenaren in het gemeentehuis waren enthousiast. Er zit heel veel tijd in: allemaal voor niks dus. Als ik de gederfde winst die we op de appartementen - zeker met de huidige huizenprijzen - erbij tel, dan kom je misschien wel boven het miljoen uit.”

Begin dit jaar nam de gemeente nog een positief standpunt in over de bouw van 32 appartementen op deze plek. Daarop trok de Bond Heemschut aan de bel. Die vroeg de gemeente het pand aan te wijzen als beschermd monument. De monumentencommissie is het eens met de Bond Heemschut. Onder meer de ‘markante situering en de verwijzing naar de vooroorlogse grensbewaking en ordehandhaving in een grensplaats als Groesbeek’ worden als waardevolle cultuurhistorische kwaliteiten genoemd.

Quote We gaan zeker een schade­claim indienen als de gemeente­raad ja zegt Jan de Vaan, Eigenaar oude politiebureau

De gemeente zegt op zo'n verzoek een standpunt in te moéten nemen, ‘ook als dat tot gevolg heeft dat het beleid tijdens een proces gewijzigd wordt’. Als het pand een monument wordt, dan mag er nog wel gebouwd worden, maar met behoud van het bestaande pand. Dat gebeurt wel vaker, zo stelt de gemeente, die als voorbeelden het oude postkantoor in Nijmegen en het voormalige Neboklooster in Heilig Landstichting noemt.

Volgens de gemeente wilde de eigenaar eerst ook bouwen met behoud van het bestaande gebouw. De Vaan ontkent dat. ,,We hebben van meet af aan het plan gehad het gebouw te slopen en er een appartementencomplex neer te zetten met een parkeerkelder. De verkeersbewegingen zouden in die kelder plaats moeten vinden, zodat de omwonenden er geen last van hebben. Ineens komt nu, out of the blue, dit boven water. Op de monumentenlijst uit 2015 komt dit gebouw helemaal niet voor.”

Ton Gijsbers van de Bond Heemschut zei eerder in deze krant dat de bond in 2017 samen met de gemeente lijsten heeft opgesteld van panden die nog beschermd zouden kunnen worden. ,,Maar toen we recent in het gemeentehuis waren, bleken die lijsten niet in het dossier te zitten. Die zijn door het vorige college blijkbaar niet overgedragen.”

De Vaan tot slot: ,,We gaan zeker een schadeclaim indienen.” Overigens nemen de wethouders Verheul (GL) en Van der Scheur (GVP) een minderheidsstandpunt in. Zij vinden dat het politiebureau niet als monument moet worden aangewezen.