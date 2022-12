Wyler maakt zich weer op voor run op vuurwerk, maar Werner verkoopt nu eerst kerstballen

Vuurwerkverkoper Werner Toonen uit Gennep verkoopt er via zijn bedrijf Propyro.nl (online bestellen; in de winkel afhalen) vanuit een loods aan de Hauptstrasse vuurwerk. Nou ja, vorig jaar niet dus, want toen was er een verbod.



Werner schakelde over op kerstattributen: kerstballen, kerstmannen, kaarsen et cetera. En kindervuurwerk (categorie F1), maar dat mag het hele jaar door verkocht worden. Hij verkoopt de kerstspullen nu al op vrijdag en zaterdag.