Zeearenden bouwen niet meer aan nest, Millingerwaard blijft voorlopig toch afgesloten

met video ‘Eaglewat­cher’ Luc Oteman staat dagelijks uren op de dijk om te kijken naar hét nest

De vogelaars van Kekerdom vieren al een week lang feest omdat een jong paartje zeearenden een nest bouwt in de naburige Millingerwaard. Er zijn ook zorgen: soms is het erg druk en luidruchtig op de fietsdijk, vanaf waar het nest redelijk goed is te zien.