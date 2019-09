Zeer ernstig en blijvend letsel na aanrijding voor Dean (16) uit Helemaal het einde-gezin uit Bimmen

‘In acceptatie van het nu ligt vrijheid en geluk maar wat kan het ongelofelijk complex zijn om het nu te accepteren', schrijft moeder Linda in het laatste bericht op de Facebookpagina. ‘Wij staan voor een uitdaging om Dean te steunen, te begeleiden en voor te leven. Alle emoties komen voorbij en deze wisselen elkaar in snel tempo af.’

Gevoel van rouw

De aangereden Dean voelt zich ziek, duizelig en heeft heel veel pijn. ‘Een gevoel van rouw over het verlies komt daar nog bij', staat te lezen op Facebook. Wat voor letsel hij precies heeft, is niet bekend. Op zijn Instagram is te zien dat hij van het ziekenhuis in Nijmegen is overgebracht naar Leiden.