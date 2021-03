Zeinab (36) nam omstreden ‘spijtpil’ om haar abortus af te breken: ‘God wilde dat de baby bij ons bleef’

Mansour Ghasemi (38) en Zeinab Heidarabadi (36) zitten naast elkaar op de bank in hun woning in Millingen aan de Rijn. Zeinab is bijna uitgerekend van hun eerste baby, een jongetje, weten ze inmiddels. Zonder de Urkse huisarts Hildering en twee vrouwen van Stichting Schreeuw om leven was de baby er niet meer geweest. Zeinab, met lang krullend haar en een mooie lach, aait over haar buik, tranen staan in haar ogen.



Toen ze uit de abortuskliniek in Arnhem liep, werd ze aangesproken door twee vrouwen van Schreeuw om leven. Mansour was de auto aan het ophalen van de parkeerplaats, zij had net de eerste abortuspil geslikt in de kliniek. Of ze even in het busje kwam zitten, om te praten over wat ze zojuist had gedaan en waarom.



Het is een werkwijze waar veel kritiek op is. Zeker omdat de organisatie ook een omstreden anti-abortuspil verstrekt, waarmee de abortus ongedaan kan worden. Kan. Want van de veertien vrouwen die de pil namen, zorgde die er dertien keer uiteindelijk niet voor dat er een kind ter wereld kwam. Alleen bij Zeinab kwam het tot een voldragen zwangerschap.