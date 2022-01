Zes personen ten onrechte opgepakt als verdachten in ‘misbruikzaak’, OM stopt onderzoek: ‘Slachtoffers sturend ondervraagd’

gemeenteraadsverkiezingen Felle strijd om de macht in gemeente Berg en Dal: dit zijn de mensen op de kandidaten­lijs­ten

Er is een felle strijd gaande om het pluche in de gemeente Berg en Dal. Zes lokale partijen zijn gefuseerd naar twee (Lokaal! en Kernachtig Groesbeek) en zij doen een gooi naar de absolute macht. Dat ze dikke vriendjes zijn, steken ze niet onder stoelen of banken. Berg en Dal krijgt er trouwens twee raadszetels bij en gaat van 23 naar 25 zetels, want de gemeente heeft meer inwoners gekregen. Wie is wie ook alweer?

12 januari