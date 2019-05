Zeven voor Leven: in de trappers voor kankeronderzoek

Een kleine vierhonderd wielrenners probeert het parcours van bijna 20 kilometer door Groesbeek, Berg en Dal en Beek-Ubbergen zeven keer af te leggen.



Wie dat redt, heeft bij aankomst meer dan 2.000 hoogtemeters in de benen. Met name dankzij de Zevenheuvelenweg, Oude Kleefsebaan, Van der Veurweg en Oude Holleweg. De start/finish is bij camping Nederrijkswald.



De deelnemers rijden deels over fietspaden, deels over wegen die afgesloten zijn voor alle verkeer en deels over trajecten waar eenrichtingsverkeer wordt ingesteld en waar met pionnen een fietsstrook wordt afgezet.



,,Alle aanwonenden zijn geïnformeerd en hebben een ontheffingskaart gekregen waarmee ze alsnog met de auto van en naar hun huis kunnen rijden", zegt voorzitter Johan Tiesnitsch. ,,Zowel deelnemers als bewoners vragen we rekening met elkaar te houden; het is geen wedstrijd.”



Verkeersregelaars bepalen wie er wel en niet door mogen en zorgen voor een veilige oversteek op diverse kruispunten.