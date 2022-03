Zevenheuvelentrail niet in voorjaar, maar nazomer: ‘Minder schadelijke gevolgen voor natuur’

De Zevenheuvelentrail moet de opvolger van de opgeheven Marikenloop worden. Deelnemers zouden op 14 mei afstanden van 7, 14, 21, 28 of 42 kilometer over spectaculair onverhard terrein in het Rijk van Nijmegen kunnen lopen. Maar vlak nadat de organisatie dat plan in januari lanceerde, kwam er een kink in de kabel. Het evenement zou grotere gevolgen voor de natuur hebben dan gedacht. De kans dat de provincie Gelderland een vergunning zou verlenen leek klein.