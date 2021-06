Zitten in plaats van knielen: voetbal als nieuwe religie in Groesbeek

GROESBEEK – Jarenlang is erop geknield in de kerk van Breedeweg. Nu gebruikt de Groesbeekse voetbalclub De Treffers ze als zitkussentjes. De club is bezig het terras naast veld 2 in te richten als ‘Coffee To Go – terras’.