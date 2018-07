Zo kan je de Alpe d’Huez beklimmen in de achtertuin van Berg en Dal

Uitgeklop­te pijp veroor­zaakt brand op Groesbeeks weiland

22 juli GROESBEEK - Op een weiland aan de Klein Amerika in Groesbeek heeft zondag aan het einde van de dag een brand gewoed. Volgens een boer die bezig was op het land werd het vuur veroorzaakt door een toeschouwer die zijn pijp had uitgeklopt.