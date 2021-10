Zo waarlijk helpe mij God almachtig: moet oud-pastoor Henk onder ede getuigen over kerk De Horst?

Die vraag is actueel nu donderdag de rechtbank in Arnhem de omstreden verkoop van de kerk in een bodemprocedure behandelde. In een notendop: de kerk van De Horst is verkocht aan Pieter Spierings uit Nijmegen - maar nog niet geleverd - die er zijn bedrijf Spierings Medische Techniek in wil vestigen. Vastgoedondernemer Harold Bons uit De Horst had de kerk willen kopen om er een dorpshuis van te maken en stelt dat oud-pastoor Henk Janssen hem de kerk mondeling verkocht had.