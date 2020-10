Zorgcentrum in Millingen op slot vanwege coronavirus

In het Gasthuis St. Jan de Deo - en de aanleunwoningen - genieten zo’n 100 bewoners van hun oude dag. De gemiddelde leeftijd is 85 jaar. Ze worden verzorgd door 150 medewerkers. De eerste coronagolf bleef het gasthuis gevrijwaard van corona. Dit keer dus niet.



,,De eerste golf hadden we helemaal niets. Maar we hebben toen wel veel contact gehad met collega-zorginstellingen", zegt Jutten. ,,We hadden de protocollen voor een eventuele uitbraak dus klaar liggen.”



De deur ging op slot - voor leveranciers is er een sluis - en het personeel draagt beschermende kleding: mondkapjes en brillen, schorten en dergelijke. Verder eten de bewoners niet meer samen in het restaurant, maar worden de maaltijden op de kamer geserveerd. Ook zijn de groepsactiviteiten afgezegd. In plaats daarvan kunnen de bewoners spelletjes op hun kamer doen.