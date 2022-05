Zorgen over ‘gevaarlijke’ Wilhelminaweg Groesbeek

GROESBEEK - Over de Wilhelminaweg in Groesbeek, waar maandag nog een auto over de kop sloeg, bestaan al langer zorgen. Afgelopen week stelde GroenLinks-raadslid Rona Vree politieke vragen over de weg.

Volgens het GroenLinks-raadslid is de weg, die ten zuiden van Groesbeek van Breedeweg richting De Horst loopt, vooral gevaarlijk voor wandelaars en fietsers. ,,Het is een drukke en vrij smalle weg waar met enige regelmaat ongelukken gebeuren,” zegt ze. ,,En nu dus weer. Weliswaar waren er geen andere weggebruikers bij betrokken, maar het laat toch zien hoe belangrijk het is dat er aandacht voor is.”

De lange, rechte weg nodigt volgens Vree bijna uit tot harder rijden. En dat terwijl er ook niet alleen fietsers, maar ook wandelaars van dezelfde weg gebruikmaken. ,,Het valt op dat er steeds vaker mensen wandelen of de hond uitlaten, er is alleen geen voetpad of stoep.” Ze wijst er bovendien op dat mensen die een ommetje Breedeweg willen lopen, de Wilhelminaweg ook niet kunnen ontwijken.

Mogelijke aanpassingen

Het raadslid weet niet of er snelheidsbeperkende maatregelen genomen kunnen worden, omdat de weg gezien kan worden als doorgaande route. Aan het college van burgemeester en wethouders heeft het raadslid in elk geval gevraagd of de weg voldoet aan het huidige beleid en of er aanpassingen aan de weg mogelijk zijn om deze veiliger te maken.

Bij het ongeval van afgelopen maandagavond sloeg een auto over de kop nadat deze, volgens getuigen, een boom had geschampt. De bestuurder raakte hierbij gewond, hij is naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet bekend hoe het met hem gaat.